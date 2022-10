غويلة: البوسيفي تخرج الأزلام من السجون وشبابنا من ثوار 17 فبراير يعذبون عند الردع

ليبيا – طالب الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل حليمة البوسيفي بإقامة العدل.

غويلة وفي تسجيل نشره له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد، قال: “لا نريد الإصلاحات والمشاريع وبناء الطرق، نريد فقط إصلاح القضاء، فهناك سجناء أبرياء، فقد سمعت مؤخرًا أن أسامة خازن دار مسجون لدى قوات الردع وكان يعذب”.

وأضاف: “منصور ضو خرج من السجن وهو المشارك في قتل شبابنا في بوسليم، لكن شبابنا الأبرياء ما زالوا يعذبون في السجون”.

وواصل حديثه: “كيف ستقف البوسيفي أمام الله يوم القيامة وهي تخرج الظالمين والمجرمين والأزلام من السحون؟ فالقضاء فاسد، وعلى الدبيبة والبوسيفي إخراج السجناء الأبرياء من ثوار 17 فبراير، فلن تقوم لكم قائمة إلا بإقامة العدل”.

