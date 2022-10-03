شباب تاجوراء: على الدبيبة الرحيل ما لم يلغ مشروع السفارات

الوطن| رصد

وجّه شباب تاجوراء تحذيرًا للدبيبة إنّه في حال لم يتم إلغاء مشروع السفارات خلال 24 ساعة فإنّ عليه الرحيل، معبرين عن رفضهم إرسال الدبيبة عادل جمعة أو إبراهيم الدبيبة للتفاوض .

وأوضح تجمع ثوار تاجوراء عبر صفحتهم على الفيسبوك أنّه لا مفاوضات قبل إلغاء مشروع السفارات نهائيا، وفي حال لم ينفذ هذا الإلغاء فسيكون ردهم في الميدان.

عبّر تجمّع ثوار تاجوارء وجزيرة سبان عن احتجاجهم بإغلاق الشوارع على قرار الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتخصيص قطع أراضي لسفارات دول أجنبية في لييبيا.