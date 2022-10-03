الشكري لـ”الليبيين”: بلادكم معرضة للانقسام والتشتت فاستفيقوا

نبه محمد الشكري، الخبير المصرفي، الليبيين إلى خطر الانقسام، ووجه رسالة قائلًا: “أبداً لا تسألوا الناس عن مطالبهم فهذا حقهم، بل سائلوا من أوصلهم لذلك، إنه غياب العدالة والتنمية ونهب مقدرات الدولة وسوء إدارة المرافق العامة وانتشار ثقافة الفساد”.

أضاف على فيسبوك: “طالعوا تقارير الأجهزة الرقابية بدقة، اتخذوا إجراءات رادعة وضعوا قواعد حوكمة عادلة وشفافة لمنع الفساد قبل حدوثه، ليبيا غنية برجالاتها وكفاءاتها لقد أسأتم الاختيار، اعترفوا وابدأوا من جديد، وبلادكم معرضة للإنقسام والتشتت في ظروف دولية وإقليمية شائكة ومتغيرة لاتحتاج لخبير لقراءاتها”.

واختتم: “استفيقوا قبل ان تداهمكم أمواج أحداث عاتية ليس بمقدوركم مواجهتها أو التأثير فيها الا بثمن غالٍ من دم وثروة وسيادة مستباحة”.