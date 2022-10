قويرب: لن يتم تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين وسيحسب النصاب بطرق أخرى

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب إنه لن يتم تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين، حيـث سـيتم احتساب النصاب بطرق أخرى من الأعضاء صحيحي العضوية سـواء بنصف الموجودين زائد واحد، أو بالثلثلين زائد واحد.

قويرب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية في الوقت المفترض فيه إجراء انتخابات شاملة ولا قدرة للدوائر الانتخابية علـى إجراء الانتخابات الآن، لافتًا إلى أن مجلس النواب لا ينظر إلـى ضرورة إيجاد بديل، على حد قوله.

