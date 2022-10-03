الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على الجبل الأخضر وبعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل.

كما تخبر الأرصاد الجوية بأنّ الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية فيه هذه المناطق.

تخبرنا الأرصاد أنّ السماء ستكون غدًا قليلة السحب في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثرعلى بعض المناطق الساحلية، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وأما عن درجات الحرارة القصوى فتتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.

وتتوقّع الأرصاد أنّ السماء صافية ستكون إلى قليلة السحب في سبها – غات – غدامس ستتكاثرعلى الجفرة والحمادة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على هون والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

أمّا عن الواحات – السرير – تازربو – الكفرة فيتوقّع أنّ السماء ستكون صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية، وقد تصل إلى 37 درجة مئوية على الكفرة، وتسجل انخفاضا غدا.