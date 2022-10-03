انتخاب أحلام اللافي رئيسة للجنة شؤون المرأة والشباب بالبرلمان العربي

انتخبت عضو مجلس النواب الليبي العضو في البرلمان العربي أحلام اللافي، رئيسة للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، والمخصصة لانتخاب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي بمشاركة أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء بالبرلمان العربي الدكتور ” عبدالسلام نصية ” والسيد ” حسن البرغوثي ” والدكتور ” أبوصلاح شلبي ” والدكتورة ” أحلام اللافي “.

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