المنقوش تستقبل وفدا تركيا برئاسة تشاويش أوغلو

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، استقبلت وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو. تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

ويوم الأحد أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن زيارة مولود تشاووش أوغلو طرابلس لبحث التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن الوفد يضم وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية السفير إبراهيم كالين.

مهمة الوفد التركي

وأضافت أن الزيارة الرسمية ستناقش عملية الانتقال السياسي في ليبيا والانتخابات، ومراجعة العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق ذكر صحفيون أتراك أن الوفد الذي يصل طرابلس الإثنين سيقوم بالتوقيع على اتفاقيات تخص الدفاع والنفط والغاز والتجارة والإعلام مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بعدها، وتقول تركيا إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة، في حين أثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط احتجاجات من عدة دول إقليمية وأوروبية أخرى.