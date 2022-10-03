حكومة الدبيبة: عون يدعم توقيع اتفاقية مع تركيا تخص النفط والغاز

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قالت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة إن وزير النفط والغاز، محمد عون، أكد على دعمه لتوقع اتفاقية تخص النفط والغاز مع تركيا.

ونقلت المنصة عن عون قوله: “تأكدت من تضمين الملاحظات التي أوردتها سابقا ضمن الاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم، ونحن ندعم توقيعها”.

يأتي ذلك بينما أبدى عون في تصريحات استغرابه من تكليف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لوزير الصناعة والتجارة محمد الحويج بمهام وزارة النفط.

وقال عون، إن ذلك له علاقة بتمرير صفقة نفط وغاز مع تركيا.

وأضاف عون، أن وزارة النفط ليس لديها اعتراض على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن قدم ملاحظات حولها وقدمها للحكومة وللجانب التركي.

وينتظر أن يجري اليوم وفد وزاري تركي بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى طرابلس، حيث أفادت مصادر صحفية أن الزيارة ربما تشهد توقيع اتفاقية تخص النفط والغاز قبالة السواحل الليبية الشرقية.