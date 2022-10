روفينيتي: أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بليبيا والجزائر وتونس مصلحة وطنية حيوية يلزم حمايتها

ليبيا – قال المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي إن أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بليبيا والجزائر وتونس مصلحة وطنية حيوية يلزم حمايتها، كما لم يحدث من قبل.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” استدل بأن ما حدث لـ”نورد ستريم” كان سابقة، وبالتالي لم تعُد البنى التحتية لخطوط الأنابيب آمنة، في البحر وغيره؛ لأن التخريب جزء من أنشطة الحرب الهجينة التي لا تقل عن تحركات الدبابات في ساحة المعركة.

وبحسب روفينيتي، فإن وجود وحدات بحرية عسكرية روسية تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط، تفرضه الحاجة للدفاع الإيطالي عن المصلحة الوطنية، مشددًا على تأمين الكابلات البحرية.

ولدى سؤاله عن إمكانية الدفع بقطع حربية إيطالية داخل المياه السيادية لدول جنوب المتوسط مثل ليبيا، أجاب بأن خطط وزارة الدفاع الإيطالية ليست واضحة في هذا حتى الآن.

