“العربي الجديد” يُرجح تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة والمشري وعضو آخر من الجنوب

رجح تقرير نشره موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، في نسخته الإنجليزية، أن تشهد الساحة الليبية تغيرات في المشهد السياسي الحالي لافتا، إلى أنها قد تشهد تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة صالح وخالد المشري، وعضو آخر من الجنوب.

ورأى الموقع القطري أن إجراء الانتخابات التشريعية، في الوقت الحالي سيقود إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وإنهاء الصراعات بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

وأكد الموقع القطري على ضرورة أن تكون هناك حاجة لضمان القبول بنتائج الانتخابات، من قبل جميع الفصائل والأحزاب السياسية، وإنه على البعثة الأممية أيضاً لعب دور حاسم في مراقبتها للانتخابات، لتعزيز شرعية العملية الانتخابية.

وشدد التقرير على ضرورة التوصل لاتفاق مع الجماعات المسلحة المُسيطرة على العاصمة طرابلس و مصراتة، ومدن أخرى في ليبيا، مؤكداً أن الجماعات المسلحة ستقاتل لإطالة مرحلة عدم الاستقرار، ما لم تؤخذ مصالحها في الاعتبار.