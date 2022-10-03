تيار أبو سهمين: برعايتنا أطلقنا برنامج «العودة الآمنة للمدارس»

زعم ما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، الذي يتزعمه نوري أبو سهمين، أنهم تمكنوا من إطلاق برنامج العودة الآمنة للمدارس، بحسب وصفه.

وقال بيان صادر عن التيار: “تحت رعاية مكتب النشاط بتيار يا بلادي وبمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بالجانب التعليمي والصحي والنفسي لطلبة المدارس انطلق صباح أمس برنامج العودة الآمنة للمدارس والذي يستهدف من خلال مجموعة من الحواريات والمحاضرات وورش العمل تعزيز ثقافة حماية التلاميذ والطلبة من المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تصاحب بداية كل عام دراسي”، وفقا لتعبيره.

وأضاف البيان “سيكون تفعيل البرنامج بالاتفاق مع البلديات ومراقبي التعليم بالبلديات، ويحتوي البرنامج على عدة محاور تستحوذ على اهتمام الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بإصلاح التعليم”.

وتابع “يتضمن البرنامج؛ دور الوزارة في توفير الكتاب المدرسي وتأثيره على التحصيل العلمي للطالب، تأثير الأوبئة والأمراض المزمنة على العودة للمدارس، الصحة النفسية للطلبة وتأثيرها على التحصيل العلمي، أضرار تأخر العودة للمدارس”.

واستطرد “يهيب مكتب النشاط بتيار يا بلادي بالمهتمين ويحثهم على المشاركة في البرنامج ودعمه والخروج بتوصيات واضحة والسعي في العمل على تفعيلها”.