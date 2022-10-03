جهاز الردع يسلم منازل واستراحات مغتصبة لملاكها

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سلّم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عدد من المنازل والاستراحات لمالكيها في منطقة عين زارة.

وقال الجهاز، في منشور على فيسبوك، إنه تم تسليم منزل من ثلاث طوابق بمنطقة المجد لمالكه “محمد إبراهيم محمد عميش” عن طريق مركز شرطة الفرناج.

وأضاف، كما تم تسليم مزرعة بعين زارة لمالكها “عمر عبد العزيز أبوكمارة” واستراحة تخص “هويدي عبد الرحمن محمد عنيزة”. وقال إن الأخيرة وجد فيها أسلحة وذخائر.

كما ذكر أنه سلّم مزرعة بمساحة هكتار ونصف بها منزل بمنطقة عين زارة لمالكها “ناصر الصغير أبوبكر” عن طريق مركز شرطة عين زارة الجنوبي.

وأكد الجهاز، أن جهوده لازالت مستمرة في دعم مراكز الأمن والمديريات لاسترجاع ممتلكات المواطنين والمرافق التي كانت خارج سلطة الدولة.