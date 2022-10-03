وفد تركي برئاسة أوغلو يصل طرابلس لتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوحدة

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وصل وفد تركي رفيع برئاسة وزير الخارجية شاووش أوغلو إلى طرابلس اليوم الإثنين في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ويضم الوفد، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقًا لبيان الخارجية التركية.

وكان في استقبال الوفد وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش. وقالت الحكومة، إن وصول الوفد يأتي تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون.

وستعقد المنقوش مع أوغلو، مؤتمر صحفيا عقب لقائهما الثنائي.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن الوفد التركي سيبحث خلال الزيارة، سبل أجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

وأضافت، أن من المنتظر أيضا أن يزور الوفد الأرض التي خصصتها السلطات الليبية لبناء السفارة التركية في منطقة تاجوراء بطرابلس.