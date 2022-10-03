المنقوش توقع مع نظيرها التركي مذكرة تفاهم حول الغاز والطاقة

الوطن| رصد

وقعت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، الإثنين، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز بين ليبيا وتركيا.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفيإن مذكرة التفاهم بين الدوليتن تصب في مصلحة البلدين وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة الغاز».

وقالت المنقوش إنّ هناك تحضيرات من قبل المجلس الأعلى الليبي التركي في طرابلس لعقد الشراكة الليبية التركية، مؤكّدةً أنها تحدثت مع أوغلو عن رؤية الحكومة السياسية للمضي قدما نحو الانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة.

وأشارت المنقوش، في تصريحات صحفية، إلى أنّها تفاهمت مع أوغلو على ضرورة التنسيق الدولي وحشد التأييد الدولي لضمان تحقيق أهدافها، داعيةً الأجسام التشريعية لإنهاء النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وفق قولها.

وأكدت المنقوش أنه في حال عدم الاتفاق فستلجأ حكومتها إلى حلول بديلة تتمثل في الاستفتاء أو اللجوء للمحكمة الدستورية على حد تعبيرها، إلّا أنّها أكدّت أنّه “في حال الاتفاق على القاعدة الدستورية يصدر البرلمان قانونا لتنظيم القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وقالت المنقوش إنّ حكومتها “تلتزم بدعمها للانتخابات وتسهيل إجرائها أمنيا ولوجستيا” على حد زعمها.