نيابة عن عون.. الحويج يوّقع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط

كشف محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أن الحكومة ستوقع اليوم مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا، في مجال الاستثمار بقطاع النفط.

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية، أنه سيوقع المذكرة نيابة عن وزير النفط والغاز محمد عون، الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية، وقد صادف سفره، وصول الوفد التركي إلى طرابلس، قائلا: “توليت وزارة النفط بالتكليف في مناسبات سابقة، وفق البروتوكول المعتمد”.

وأشار الحويج إلى أنه يحق للجانب الليبي إلغاء المذكرة خلال 3 أشهر من توقيت توقيعها، لافتاً إلى أن عون موافق على المذكرة بعد الأخذ ببعض الملاحظات التي قدمها، ونحن على تواصل معه أثناء سفره.