بصحبة القماطي.. الرفادي: زرنا سفير قطر لنبحث عنده عن حل للانسداد السياسي

قال عبدالله الرفادي، رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” والمقرب من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إنه زار سفير دولة قطر في ليبيا بمقر السفارة في طرابلس، ضمن وفد الأحزاب، لإيجاد حل للانسداد السياسي، وفق قوله.

كتب الرفادي في بيان: “في إطار التحركات التي تجريها الأحزاب الثمانية المكونة لشبكة التواصل مع القوى المحلية والاقليمية والدولية لإيجاد حل للإنسداد السياسي والتأكيد على ضرورة تجديد الشرعية لكل السلطات الحاكمة وذلك بإجراء إنتخابات عاجلة، تم اللقاء اليوم بسعادة خالد الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا ، وذلك بمقر السفارة في طرابلس، وتم التأكيد في اللقاء على ضرورة الدعوة إلى انتخابات عاجلة ومشاركة المؤسسات السياسية الحزبية في إيجاد صيغة توافقية تجرى على أساسها الانتخابات ومشاركة الاحزاب بفاعلية فيها” وفق تعبيره.