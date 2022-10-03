تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوحدة

ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهدا توقيع اتفاقيتي تعاون.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر “تويتر” إن أنقرة ستواصل جهودها من أجل وصول ليبيا إلى “جيش نظامي”، مضيفا أن الأخيرة في أمس الحاجة لرسم خارطة طريق بخصوص الانتخابات.

ووصل وفد تركي رفيع، إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، ويضم الوفد، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد أيضًا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقًا لبيان الخارجية.