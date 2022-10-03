حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار النفطي مع تركيا

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وقع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بمهام وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة، محمد الحويج، في طرابلس اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار النفطي مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

وجاء توقيع المذكرة في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووفد تركي رفيع برئاسة وزير الخارجية التركية شاووش أوغلو.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل المذكرة التي جرى توقيعها، فيما قالت مصادر إنها متعلقة باستثمار تركيا لحقول غاز قبالة سواحل شرق ليبيا.

وصل الوفد التركي بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ويضم الوفد، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقًا لبيان الخارجية التركية.

وكان في استقبال الوفد وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش. وقالت حكومة الوحدة، إن وصول الوفد يأتي تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون.