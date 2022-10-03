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الكوني يطالب بتطبيق نظام المحافظات للحد من النزاعات على السلطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، إن المركزية أرهقت العاصمة طرابلس، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي، مشددًا على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل العام 1969 للحد من النزاعات على السلطة.

جاء حديث الكوني خلال لقاء جمعه بالسفير القطري لدى ليبيا خالد محمد الدوسري، الذي نقل تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه أكد الدوسري استمرار دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي لاستقرار ليبيا ووحدة ترابها، واحترامها خيارات الشعب الليبي بإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وفي معرض حديثه أشاد الكوني بمواقف دولة قطر الداعمة لليبيا، وأثنى على جهود استعدادتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في دورته الثانية والعشرين.

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المجلس الرئاسي المركزية طرابلس ليبيا موسى الكوني

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الوطن الليبية

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