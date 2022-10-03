ممثلو شبكة الأحزاب والسفير القطري يبحثان أزمة الانسداد السياسي في ليبيا

التقى جمعة القماطي رئيس حزب التغيير، وعبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وإسماعيل العائب، مُمثلاً عن تيار يا بلادي، الذي يترأسه نوري بوسهمين، السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، لوضع حل للأزمة الليبية.

وقال عبدالله الرفادي، في تصريحات، أنهم بحثوا خلال اللقاء سبل حل الانسداد السياسي، والتأكيد على ضرورة تجديد الشرعية لكل السلطات الحاكمة، بإجراء انتخابات عاجلة.

وأكد الحضور على أهمية معالجة الأزمة السياسية بليبيا وتجاوز الانسداد الحاصل بالذهاب لانتخابات تنتج أجسام شرعية بدلا من الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية والتي تساهم ببقائها في زيادة التأزيم.

وشدد الحضور على ضرورة مشاركة المؤسسات السياسية الحزبية، في إيجاد صيغة توافقية تجرى على أساسها الانتخابات، ومشاركة الاحزاب بفاعلية فيها، وعلى أهمية وحدة التراب الليبي وأن خيار اللامركزية يضمن التوزيع العادل للثروة والخدمات بين كل الليبيين.