«عون» يتراجع عن موقفه ويعلن دعمه للاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم مع تركيا

تراجع وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، عن موقفه، معلنا دعمه للاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم مع تركيا.

وقال عون في تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا»، التي يديرها وليد اللافي: “تأكدت من تضمين الملاحظات التي أوردتها سابقا ضمن الاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم، ونحن ندعم توقيعها”.

وكان عون قد أكد في مداخلة تلفزيونية، أمس، أنه تفاجئ بقرار الدبيبة بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بالقيام بمهامه، قائلا: “لم يحدث في السابق تكليف أي أحد مكان وزير أو رئيس الوزراء عندما يسافر خارج الدولة الليبية”.

وأضاف “الهدف من ذلك تمرير صفقة مع شركة «هس» التركية الاثنين للأسف الشديد، ولم أرفض التوقيع ولكن كانت لدينا ملاحظات على موضوع مذكرة التفاهم”.

وتابع “طلبنا من الجانب التركي الاستجابة لملاحظاتنا على مذكرة التفاهم، وحكومة الدبيبة طلبت مني التوقيع على الاتفاقية يوم 3 أكتوبر”.