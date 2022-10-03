صالح: أي اتفاقية تبرمها حكومة الوحدة غير ملزمة لليبيا

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية الحكومة التي يرئسها عبدالحميد الدبيبة قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.م.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن صالح أكد أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل حكومة الوحدة الوطنية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي.

وشدد صالح على أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان كما أكد أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان والتي يرئسها فتحي باشاغا.

من جانبها أعلنت حكومة الوحدة الوطنية توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود الاتفاقيتين.

وبحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.