أوغلو يكشف عن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الدبيبة

العنوان-طرابلس

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده وقعت مذكرتي تفاهم مع ليبيا إحداها في مجال التعاون البروتوكولي والثانية في مجال الموارد الهيدروكربونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس.

وقال أوغلو أنهم في صدد مناقشة مذكرة تفاهم أخرى سيتم التوقيع عليها إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وقال أوغلو أن مذكرة التفاهم البحرية السابقة التي وقعت مع ليبيا تضمن مصالحنا المشتركة وتضمن الاستقرار في البحر المتوسط.

ووصل الوفد التركي بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وضم الوفد، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقًا لبيان الخارجية التركية.

وكان في استقبال الوفد وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش. وقالت حكومة الوحدة، إن وصول الوفد يأتي تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون.