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المستشار صالح: توقيع الاتفاقيات تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن اي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم ابرامها من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومته في الرابع والعشرين من ديسمبر لعام 2021.

وأوضح المستشار صالح بأن توقيع أي اتفاقية من قبل الدبيبة غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي مؤكدا بأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان.

وشدد المستشار صالح على أن التعامل مع الحكومة يكون من خلال الحكومة الشرعية والمكلفة من البرلمان.

 

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الوطن الليبية

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