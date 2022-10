ليبيا – توقع تقرير إحصائي نشره موقع “إي آي أن بريس واير” الإخباري الدولي نموًا في سوق بيع حفاظات ومناديل الأطفال خلال الفترة الممتدة حتى العام 2031.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الحجم الحالي المتمثل بـ243 مليون دولار سيصل بحلول نهاية العام 2031 إلى 360 مليونًا، أي بارتفاع الطلب بمعدل سنوي مركب ثابت بنسبة 4.4% من العام الحالي وحتى العام المرتقب.

وأضاف التقرير: إن هذا السوق متأثر بعوامل ارتفاع الدخل المتاح وزيادة الوعي بالنظافة والإنفاق الاستهلاكي المحتمل. مستدركًا بالإشارة إلى أن الوضع السياسي غير المستقر سيشكل عاملًا مقيدًا رئيسيًا للمبيعات في وقت يركز فيه الموردون الرئيسيون على إطلاق منتجات جديدة وفعالة من حيث التكلفة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقرير إحصائي: نمو في سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا بحلول العام 2031 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

