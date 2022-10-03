«الحويج»: الأتراك وصلوا طرابلس وسأوقع معهم اتفاقاً نفطياً بدلاً من «عون»

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، قُبيل توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال الاستثمار النفطي، إنهم بصدد توقيع اليوم مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا في جانب الاستثمار بقطاع النفط أسوة بنظيراتها السابقة الموقعة مع دول أخرى الشقيقة والصديقة، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية، أنه يحق للجانب الليبي إلغاء المذكرة في مدة 3 أشهر من توقيعها، وأنه شخصياً بصدد التوقيع على المذكرة نيابة عن وزير النفط والغاز محمد عون الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية، وقد صادف سفره وصول الوفد التركي إلى طرابلس.

وتابع قائلاً: “عون موافق على المذكرة بعد الأخذ ببعض الملاحظات التي قدمها، ونحن على تواصل معه أثناء سفره، ووفق البروتوكول المعتمد، توليت وزارة النفط بالتكليف في مناسبات سابقة” على حد قوله.