أوغلو يؤكد عزم بلاده إعادة فتح قنصليتها في بنغازي

العنوان-طرابلس

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أن بلاده تعتزم إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، معتبرا أن ليبيا واحدة وبلاده تقف ضد كل الحملات الهادفة إلى تقسيمها.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، إن بلاده تشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية بين تركيا وليبيا، إذ يتوقع زيادة حجم التبادل بين البلدين إلى أربعة مليارات دولار.

واعتبر أوغلو، أن اتفاقية الشراكة التجارية مع ليبيا تضمن حقوق البلدين في المتوسط، مضيفا أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، كما أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة.