دومة: العودة إلى دستور “51” هو الحل والطريق الإجباري للمسار الدستوري

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن العودة إلى دستور 1951 هو الحل والطريق الإجباري للمسار الدستوري، بعد الإخفاق الكبير في إدارة الدولة من عاصمة مركزية تحكمها الميليشيات وتستنشق الفساد الإداري والمالي والسياسي.

دومة وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن العودة إلى دستور 51 يعني المشاركة السياسية الحقيقية لكل الليبيين، والتوزيع العادل للموارد التي يقوم بنهبها المركزيون في طرابلس، بحسب قوله.

وأوضح أن شكل الدولة يوضحها دستور 1951 غير المعدل، في إطار نظام الحكم الاتحادي.

ولفت إلى أنه بالعودة لدستور 51 فإن الانتخابات تقام على أساس مجلس تشريعي لكل ولاية، ومجلس نواب للدولة ككل، على أساس الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، مع إمكانية إضافة الثروة، بالإضافة إلى مجلس شيوخ تتساوى في أعداد الممثلين للأقاليم التاريخية.

دومة أشار إلى أنه يتم انتخاب مجلس رئاسي من الأقاليم الثلاثة، يتداول كل منهم الحكم خلال فترات متساوية، موضحًا أن المقترح يقدم من تكتل فزان للمجلس خلال الفترة المقبلة.

