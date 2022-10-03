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المنفي ووزير الخارجية التركي يؤكدان على وحدة التراب الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبحث اللقاء الذي جرى بطرابلس التأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

وكان المنفي قد استقبل الوفد التركي بحضور وزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش، والوفد المرافق لهم.

ونقل وزير الخارجية التركي في مستهل الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان”، للسيد الرئيس، والشعب الليبي، معبراً عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين.

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الوطن الليبية

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