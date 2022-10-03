مجلس الأمن يجتمع حول ليبيا في أكتوبر لتجديد ولاية البعثة الأممية

أفاد موقع “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة خلال أكتوبر الجاري بشأن الوضع في ليبيا ومن المتوقع أن يصوت على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف الموقع في تقريره الشهري بخصوص نشاطات مجلس الأمن، أن المجلس قد ينظر في زيادة القدرة الاستشارية للبعثة بخبراء إضافيين في المسائل الدستورية والانتخابية.

وأشار “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إلى عقد أعضاء المجلس اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في توليد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.

وأكد الموقع أن القضية الرئيسية هي الوضع الأمني غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي في ليبيا، وأوضح أن ما يشغل مجلس الأمن هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين للاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.