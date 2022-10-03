بنود مذكرة التفاهم الموقع مع تركيا في مجال الإعلام

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بنود مذكرة التفاهم المُوقّعة في مجال الإعلام والاتصال بين وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون.

وبحسب منصة “حكومتنا” فإن مذكرة التفاهم تنص على تشجيع وتطوير التعاون في مجال الاتصال الحكومي وتبادل المعارف والخبرات وكذلك رفع مستوى القدرات في مجالات التواصل الاجتماعي عبر برامج تدريب متبادل بين البلدي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال البث والنشر من خلال تبادل المحتويات المرئية والسمعية والالترونية والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية بين البلدين والعمل معا في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي