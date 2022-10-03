المستشار صالح:  أي اتفاقية موقعة مع حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

العنوان-طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرا أنها لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.

وجاء ذلك عقب توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان اليوم الإثنين إن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان أن هذه التوقيعات من قبل الحكومة منتهية الولاية “غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”.

وقال إن “توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان”، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، في إشارة إلى الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا.