ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن الدعاوى المقدمة من عدد من مجلس النواب بشأن العودة لدستور عام 1951 هدفها الأساسي ليس البحث عن الحقوق بل خلط الأوراق وزرع الشقاق وتعطيل إنهاء المراحل الانتقالية.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الأحد اعتبرت أن هذه المطالبات مجرد مقترحات هوائية غير واقعية لا تستند إلى مرتكزات حقيقية، وستواجهها عديد العوائق القانونية والتنفيذية، حسب وصفها، مشيرة إلى أن دستور الاستقلال 1951 قد انتهى وفقًا لنصوص الإعلان الدستوري وأحكام القضاء.

وأضافت: “أن هناك 30 دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية محجوزة للحكم في 6 أكتوبر الجاري”.

عمران لفتت إلى أن كل ما صدر عن مجلس النواب من تدخلات في أعمال السلطة القضائية يهدف تحديدًا للطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية وزعزعة مشروعيتها.

Shares

The post عمران: المطالبة بالعودة إلى دستور 51 مجرد مقترحات هوائية وخلط للأوراق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية