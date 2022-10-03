بورايقة: الدبيبة يتنازل عن ثروات الليبيين من أجل البقاء فى السلطة

الوطن|رصد

علق المحلل السياسي فيصل بورايقة على تأجير المنطقة الاقتصادية الخالصه للاتراك من قبل رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة واصفا إياها بالخطيرة.

وقال بورايقة في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إن تداعيات الموضوع ليس بالأمر الهين فهي تضع مصير هذه المنطقة فى يد الأتراك ليتم التفاوض معهم من قٍبل الدول الأخرى بٍمعزل تمامآ عن الليبيين.

وأضاف بورايقة في مشوره مهاجما رئيس الحكومة المنتهية قائلا إن الدبيبة يتنازل عن ثروات الليبيين من أجل البقاء فى السلطة.