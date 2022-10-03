سفير قطر لـ«الكوني»: الشيخ تميم يبلغك السلام ويدعم استقرار بلادكم

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الاثنين سفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد محمد الدوسري”، الذي نقل تحيات الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر للمجلس الرئاسي.

وأكد على استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لاستقرار ليبيا ووحدة ترابها، واحترامها لخيارات الشعب الليبي بإجراء الاستحقاق الانتخابي، بإختياره من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره أشاد الكوني بمواقف دولة قطر الداعمة لليبيا، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفق قوله.

‏وأكد الكوني، اهتمام المجلس الرئاسي لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة ، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي، وضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل عام 1969 للحد من النزاعات على السلطة، على حد تعبيره.

كما أثنى خلال اللقاء على جهود دولة قطر، واستعدادتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في دورته الثانية والعشرين، متمنياً لها النجاح في تنظيم هذا الحدث.