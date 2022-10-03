مجلس الدولة يواصل التصويت على مواد القاعدة الدستورية

واصل مجلس الدولة، خلال جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، بمقرة في العاصمة طرابلس التصويت على مواد القاعدة الدستورية، وقد عُلقت الجلسة على أن تستأنَف في يوم الغد لاستكمال بنود جدول الأعمال.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس خالد المشري رفقة نائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وصوت مجلس الدولة الاثنين الماضي على بنود القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب والّتي استعرضوها مادّة مادّة خلال الجلسة، مع فتح باب النّقاش حتّى يتمّ الاتّفاق على صورة نهائيّة توافقيّة للقاعدة الدّستوريّة لتُحال إلى مجلس النّوّاب.