الحكومة الليبية: توقيع حكومة الدبيبة اتفاقية مع تركيا يعتبر تجاوزا يهدد الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة

العنوان-بنغازي

أكد مجلس وزراء الحكومة الليبية رفضه الشديد لتوقيع حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية؛ في إشارة إلى توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين اليوم الإثنين.

وأضافت الحكومة في بيان اليوم، أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع “الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”.

وأكد الحكومة الليبية على “حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه”.

وأضافت الحكومة في بيانها: “من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م”.

وذكر البيان أن الفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخارطة تنص على أنه : “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

ووقع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بمهام وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة، محمد الحويج، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار النفطي مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.