يلماز واللافي ينسقان لعقد منتدى الشراكة الليبي – التركي الذي سيعقد في طرابلس نهاية نوفمبر

ليبيا – التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة تصريف الأعمال وليد اللافي الأحد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وبحسب منصة “حكومتنا”، يأتي الاجتماع في إطار التنسيق لعقد منتدى الشراكة الليبي – التركي الذي سيعقد في طرابلس نهاية نوفمبر المقبل.

وتلقى اللافي دعوة لحضور الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في مدينة إسطنبول التركية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

