وزيرا خارجية مصر واليونان: حكومة الوحدة لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي وصفوها بمنتهية الولاية لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الجانبين المصري واليوناني بحثا هاتفيا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام