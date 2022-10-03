بعد تلقيه الرشوة.. موظف بالسجل المدني القبة يمنح وافدا مصريا مستندات ليبية رسمية

العنوان-بنغازي

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تمكن جهاز مباحث الأحوال المدنية من إلقاء القبض على وافد مصري الجنسية لديه مستندات ليبية رسمية باسمه.

ولفتت المصلحة إلى أنه بعد التحقيق مع المواطن المصري أفاد بأنه قام بدفع مبلغ مالي لموظف من الموظفين ضعاف النفوس بالسجل المدني القبة حيث قام الأخير بفتح ملف عائلي باسم المواطن المصري في السجل المدني البيضاء.

وأشارت المصلحة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك تم بتعليمات من مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، اللواء أسامة الدرسي، لافتة إلى منح المواطن المصري مستندات ليبية يعد اختراقا وتزويرا وتلاعبا بالهوية الليبية.

وأكدت المصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.