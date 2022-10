الطرمال لـ السفيرة البريطانية: سنقدم الدعم الكامل لإتاحة الفرص المتكافئة لمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة

ليبيا – التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال حورية الطرمال الأحد سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، لمناقشة ملف المرأة الليبية، وسبل تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا الملف على مختلف الصُعُد والمجالات.

الطرمال أكدت بحسب منصة “حكومتنا” أهمية المشاركة السياسية للمرأة، معربة عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل بإتاحة الفرص المتكافئة لمشاركتها في الانتخابات المقبلة.

