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ديوان مجلس النواب يتابع سير العمل بكافة الإدارات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

بحث رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب خلال الربع الثالث من هذا العام وتنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلالالاجتماع الدوري بمدراء الإدارات والمكاتب بالديوان بحضور المُراقب المالي لمجلس النواب ياسين عبيدالله للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل خاصة خلال الشهرين الماضيين.

وأطلع الفضيل خلال الإجتماع على عرض مرئي للمكتبة البرلمانية التي سيقوم الديوان بتجهيزها خلال الفترة القادمة.

بحسب العرض المرئي فتتضمن المكتبة البرلمانية مكتبة برلمانية إلكترونية وفقاً لاحدث التقنيات البرمجية في هذا المجال بالإضافة إلى لى الكتب والموسوعات القانونية والسياسية.

 

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الوطن الليبية

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