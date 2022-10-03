لنقي: أي اتفاقيات يوقعها الدبيبة هي في حكم العدم

انتقدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، ممارسات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات المبرمة منعدمة وليس لها قيمة.

وقالت لنقي، عبر حسابها على “فيسبوك”:” حسب خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي يزعم الدبيبة أن صلاحية حكومته لازالت شرعية استنادا عليها رغم انتهاكاته المستمرة لها”.

وأضافت إنه لا يخول للسلطة التنفيذية إبرام أية اتفاقيات أو قرارات بما يُلقي التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.

وتابعت لنقي:” من ثم فأية اتفاقيات يوقعها اليوم هي في حكم العدم!”.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة.

كما عقد الدبيبة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خصص لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش في المنطقة الغربية.