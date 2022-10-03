 قبيلة المقارحة تُشيد بدور الرئاسي في مبادرة إطلاق السجناء

العنوان-طرابلس

طالب وفد من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بضرورة الاستمرار في مبادة إطلاق عدد من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية لدعم مشروع المصالحة.

وأعلن الوفد خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وأشاد وفد الوجهاء والأعيان بدور المجلس الرئاسي لمساهمته في إطلاق عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه بالاستمرار في هذه المبادرة التي تسهم في نجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من السجناء المحكومين بموجب قرارات إفراج صحي، ومن بينهم مسؤولون من النظام السابق في إطار مبادرة أطلقها المجلس الرئاسي لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه.