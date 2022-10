الفلاح وسفير دولة قطر يؤكدان على ضرورة الدعوة إلى انتخابات عاجلة

ليبيا – التقت نائب رئيس حزب العدالة والبناء ماجدة الفلاح العضو بجماعة الاخوان المسلمين رفقة قادة أحزاب شبكة تواصل الأحزاب بسفير دولة قطر لدى ليبيا “خالد الدوسري” في مقر السفارة القطرية بطرابلس.

وقد تناول اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب التأكيد على ضرورة الدعوة إلى انتخابات عاجلة، ومشاركة المؤسسات السياسية الحزبية في إيجاد صيغة توافقية تجرى على أساسها الانتخابات، ومشاركة الأحزاب بفاعلية في التهيئة للعملية الانتخابية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها شبكة تواصل الأحزاب بغية الإسهام في إيجاد حل للانسداد السياسي والتأكيد على ضرورة تجديد الشرعية لكل السلطات، وذلك بإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

