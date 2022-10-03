الحويج: ماتم التوقيع عليه اليوم هي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية

أوضح وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج” في تسجيل مرئي ما حدث اليوم خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع الجانب التركي

وقال الحويج في تصريحه ان ما تم التوقيع عليه اليوم في مجال النفط والطاقة هو مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا بخصوص الاستثمار والاستفادة من الثروات النفطية والطاقة في ليبيا اسوة بمذكرات التفاهم التي سبق وان تم التوقيع عليها مع تركيا او دول اخرى .

واشار الحويج الي انه قام في السابق بالتوقيع علي مئات من مذكرات التفاهم بين ليبيا ودول العالم ولم ولن يقوم بالتوقيع علي اي اتفاق فيه بيع شبر من ارض ليبيا مؤكدا انه لم يقم بالتوقيع علي اي ورقة الا بعد دراستها وقرائتها قراءة معمقة .

وأكد الحويج ان ما تم التوقيع عليه ليست اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم يمكن الغائها خلال ثلاثة اشهر من اي من الطرفين .