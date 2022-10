جهاز النهر الصناعي: تمت السيطرة على تسرب في خط النهر الصناعي تازربو – بنغازي

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” أنه تمت السيطرة على تسرب في خط النهر الصناعي تازربو – بنغازي.

الساعدي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن أحد المواطنين حاول التوصيل بطريقة غير شرعية في الخط، فتسربت المياه ولم يستطع السيطرة عليها.

وتابع: “اجتمعنا مع عميد بلدية أجدابيا وتم تشكيل لجنة تبدأ الأسبوع القادم في إزالة جميع التوصيلات غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع البحث الجنائي والحرس البلدي”.

ونوّه إلى أنه سيتم إحالة من يتم القبض عليه إلى البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

