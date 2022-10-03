المنقوش تُناقش مع نظيرها التركي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، لقاءًا ثنائيًا مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، تم خلاله مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة تسهيل استئناف الخطوط التركية لرحلاتها للمطارات الليبية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، ضمن زيارة الوفد التركي على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم خارطة الطريق، وحشد التأييد لها لضمان تحقيق الانتخابات.

كما ناقش الجانبان الترتيبات لعقد المجلس الاستراتيجي الأعلى الليبي التركي بطرابلس، وعقد منتدى الشراكة الليبية التركية، كخطوة نحو انطلاقة كبيرة لعدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين. (وال)

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