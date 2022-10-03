الحويج: ماتم توقيعه مع الجانب التركي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية

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قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الإثنين، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب التركي مذكرة استثمارية.

ونفى الحويج في مقطع مرئي على “فيسبوك” الإشاعات التي يتم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعي ما قال إنه بيع للأرض والمياه الإقليمية.

وأضاف وزير الاقتصاد :”الكلام هذا غير صحيح ومن المستحيل أن يحدث، ووزير النفط محمد عون هو من طلب تسميتي عند غيابه كوزير للنفط”.

وأوضح أن هذه المذكرة هي إطار للشركات التركية كيف تبدأ الاستثمارات في ليبيا أسوة بالشركات الأمريكية والمصرية والأوروبية وهي مذكرة تفاهم معروفة.

وذكر الحويج أن هذه المذكرة مدتها ثلاثة أشهر بإمكان ليبيا أو تركيا أن تلغيها في حال لم يتم الاتفاق خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه لاعلاقة له بأي صراع سياسي بل همه الأول الوطن.

وأفاد وزير الاقتصاد أن هذه المذكرة هي مذكرة استثمار في الطاقة خصوصا بعد الحرب بين روسيا وكرواتيا، وليبيا موقعها مهم وتحوي طاقة ونفط.

وكرر الحويج أن ماتم توقيعه هو مذكرة تفاهم وليست اتفاقية، مبينًا ان الاتفاقية تحتاج إجراءات تشريعية ولابد أن تمر على البرلمان.