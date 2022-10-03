عقيلة صالح: أي اتفاقية تبرمها حكومة الدبيبة مرفوضة وغير قانونية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مرفوضة وغير قانونية.

وأضاف عقيلة صالح، أن حكومة “عبدالحميد الدبيبة” منتهية الولاية قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذها منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.م.

ولفت عقيلة صالح، إلى أن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي.

وشدد على أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان.

وتابع:” لابد أن يكون التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان”.